こちらは近年のドングリの作柄とクマの出没状況をまとめたものです。9月から11月のクマの目撃や痕跡発見が150件を上回ると「準大量出没」、500件を上回ると「大量出没」とされます。 実り具合に「凶作」があった2019年、2020年とおととし2023年は出没が多く、市街地でも相次ぎました。今年も、ブナが凶作、そのほかは不作です。専門家は冬眠前のクマの栄養源となるブナとミズナラが揃って不作になった年は人里への出没に注意が