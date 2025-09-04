【楽天スーパーSALE】 開催期間：9月4日20時～9月11日1時59分 【楽天スーパーSALE：液晶テレビ ソニー 55インチ BRAVIA ブラビア 4K K-55XR70】 販売期間：9月6日15時～15時59分 通常価格：345,600円 → セール価格：172,800円 販売予定在庫数：2 【楽天スーパーSALE：液晶テ