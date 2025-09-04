モーター大手の「ニデック」は、グループ内で不適切な会計処理があった疑いがあるとして、第三者委員会を設置すると発表しました。発表によりますと、ニデックの子会社の中国法人と取引先との間で、およそ2億円に上る不適切な会計処理が行われた疑いがあるということです。社内調査の結果、ほかにもグループ内で経営陣の関与や認識のもと、不適切な会計処理が疑われる資料が複数見つかったとしています。ニデックは社内での調査体