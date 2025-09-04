女優の川口春奈（30）が4日放送のTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（木曜後7・00）に出演。忘れられない「ぜいたくな体験」を振り返った。スタジオトークで「忘れられないぜいたくな体験は?」と聞かれた川口は「自分が学生時代にずっと加藤ミリヤさんが大好きで」と切り出した。加藤のファンクラブにも入会しており「応募して当たった子にはライブの本番の前のリハーサル見られますよ!みたいな。それに学生の