大阪地検特捜部は、岸和田市の前市長・永野耕平容疑者（47）を市が発注した工事の入札で業者に最低制限価格を漏らした疑いで逮捕した。永野容疑者は女性問題をめぐって市議会で二度の不信任決議を受けて失職、その後の市長選で落選していた。女性問題に「辞めるような悪いことをしたわけではない」永野容疑者は、逮捕前日の3日、自身で大坂・関西万博を訪れたことをSNSに自身で投稿したとみられる。「万博のリングのしたにやってき