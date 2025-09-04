猛暑で需要が高い、シャキシャキ触感のレタスが大ピンチの状態になっている。農林水産省の発表によると、レタスの小売価格は1キロ当たり、平年の約2倍。一方で、お得な野菜もあるという。高騰の理由は記録的な猛暑ランチタイムに東京都内にある総菜ビュッフェの店を覗いてみると、2種類の新鮮なレタスが、器いっぱいに盛り付けられていた。記者リポート：レタス山盛りのぜいたくなビュッフェです。レタスがいっぱいです。客：おい