南アフリカの故マンデラ元大統領の孫マンドラさん＝3日、ヨハネスブルク（ロイター＝共同）【エルサレム共同】南アフリカでアパルトヘイト（人種隔離）撤廃に尽力した故マンデラ元大統領の孫マンドラさん（51）が、パレスチナ自治区ガザへの物資搬入を目指すスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん（22）らの船団に参加する。ロイター通信が4日伝えた。マンドラさんは「パレスチナの状況は人種隔離よりひどい」と述べ、