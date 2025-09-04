台風15号は、4日夜遅くにかけて、九州の東海上を北上し四国にかなり接近する見込みで、その後、進路を東よりに変え、5日にかけて西日本から東日本の太平洋側を東に進む見込みです。台風の東側には、広い範囲で暖かく湿った空気が流れ込んでおり、西日本から東日本の太平洋側を中心に所々で激しい雨や非常に激しい雨が降っています。新潟県内は5日未明から夕方にかけて大雨となるおそれがあります。 ■24時間予想最大降水量 気象