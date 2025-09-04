日本ガス協会の内田高史会長（東京ガス会長）は４日の定例の記者会見で、関税交渉を巡る日米の合意内容に盛り込まれた日本による米国産液化天然ガス（ＬＮＧ）の購入拡大について、「米国産ＬＮＧを使い、増やす可能性は大いにある」と述べ、前向きな姿勢を示した。米国産ＬＮＧは需給状況に応じて転売できることなどを利点として挙げた。アラスカ州でのＬＮＧプロジェクトへの参画については、「コスト高なのは誰もがわかって