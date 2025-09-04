将棋の第73期王座戦五番勝負第1局が9月4日、シンガポール・セントーサ島の「アマラ・サンクチュアリ・セントーサ」で指され、藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）が挑戦者の伊藤匠叡王（22）に66手で勝利した。藤井王座は防衛3連覇に向けて好発進し、シリーズ成績を1勝0敗とした。注目の第2局は9月18日に兵庫県神戸市の「ホテルオークラ神戸」で行われる。【映像】藤井王座が勝利を引き寄せた一手因縁の同