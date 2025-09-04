鹿児島県は新型コロナの1週間の感染者数を発表しました。前の週より感染者は減りましたが、専門家は「無理のない範囲で日々の感染対策をしてほしい」と呼びかけています。 先月31日までの1週間で県内で確認された新型コロナの感染者は、前の週より112人少ない846人でした。国が先週発表した1医療機関あたりの感染者は、宮崎県に次いで全国で2番目の多さとなっています。 （西順一郎・鹿児島大学名誉教授）「お盆での人の流れや、