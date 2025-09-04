横浜市営バス（資料写真）４日午後１時ごろ、横浜市青葉区恩田町の県道交差点で、市営バスと普通乗用車が衝突した。乗用車の５０代と６０代の男性２人が病院に搬送されたが、いずれも軽傷という。青葉署によると、バスには運転手を含む５人が乗車し、けが人はなかった。現場は信号機のある十字路交差点。直進していたバスと、対向車線から交差点に進入し、右折中の乗用車がぶつかった。