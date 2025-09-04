80年前のきょう9月4日は、アメリカの進駐軍が鹿屋市高須町に上陸した日です。この出来事を語り継ぐ会が、鹿屋市できょう4日に開かれました。 鹿児島県鹿屋市高須町の金浜海岸は、終戦の翌月の1945年9月4日に進駐軍アメリカ海兵隊2500人が上陸したことで知られています。 4日に開かれた語り継ぐ会には地元住民らおよそ50人が参加し、80年前の貴重な写真を見ながら参加者の話に耳を傾けていました。 鹿屋市で戦争を体験し、語り部