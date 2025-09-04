今月15日の敬老の日を前に、鹿児島市の下鶴市長が県内最高齢となる111歳の女性を訪ね、長寿を祝いました。 日置市伊集院町出身の坂下サトさん。1914年＝大正3年3月生まれの111歳で、県内最高齢です。 80歳くらいまでお茶の工場で働き、踊りや歌うことが趣味のサトさん。鹿児島市で82歳になる嫁の鈴子さんと二人で暮らしています。 今月15日の敬老の日を前に、下鶴市長は4日、サトさんが利用しているデイサービス施設を訪