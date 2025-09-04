今年6月までの1年間に出荷された鹿児島県内の本格焼酎は、11年連続で宮崎県に次ぐ全国2位でした。 県酒造組合は4日に会見を開き、今年6月までの1年間に出荷した本格焼酎の量などを発表しました。 出荷量は前の年を5%ほど下回る8万2382キロリットルで、宮崎県の9万9101キロリットルに次ぎ、11年連続で全国2位でした。 減少した要因について組合は、これまで課題となっていたサツマイモ基腐病は落ち着いてきたものの、焼酎麹に使