この秋は、クマが食料を求めて人里に多数出没することが心配されます。クマを遠ざけようと、南砺市利賀村では、クマが嫌がるとみられる周波数の高い音を出す装置を設けてクマの行動に影響するか調べる実験が行われています。吉本記者がお伝えします。 ◆KNB 吉本康祐記者「こちらが高周波の装置です。このスピーカーから出る音が壁となってクマを遠ざける効果が期待できるということです」南砺市利賀村では、今年6