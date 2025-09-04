各地に大きな爪痕を残した霧島・姶良集中豪雨からまもなく1か月。日常を取り戻せたところがある一方、被災してまだ手つかずのところもあります。現地の今を取材しました。 先月7日からの大雨では姶良市の住宅で裏山が崩れ1人が亡くなったほか、県内で5人がけがをしました。住宅被害は分かっているだけで全壊3棟、床上・床下浸水が合わせて1356棟です。 各地で土砂崩れなども発生し、霧島市や姶良市を中心に今も通行止めが続いて