メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県松阪市で8月、車が住宅に突っ込んで乗っていた女子大学生が死亡した事故で、飲酒運転していたなどとして19歳の男が逮捕されました。 松阪市小黒田町で8月18日、道路脇の住宅に乗用車が突っ込んで、乗っていた名古屋市名東区の大学生高木七星さん（19）が死亡し、無職の男性（18）が重傷を負いました。 この事故で警察は、無職の男（19）を危険運転致死傷などの疑いで逮捕しました。