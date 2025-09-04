バラエティー番組「坂上＆指原のつぶれない店」（TBS系）の企画で、マクドナルドの新店舗オープン初日に新人クルーとして、元乃木坂46の松村沙友理さん（33）が参加したときの働きぶりが「優秀すぎて尊敬する」などとSNS上で話題になっている。「初日で適応力やばいだろ」2025年8月31日放送回では、7月25日にグランドオープンしたマクドナルド石垣島店（沖縄県石垣市）に密着する企画があった。番組側からの提案で、松村さんが「助