「ツタロックDIG LIVE Vol.18」が2025年8月6日（水）に東京・Spotify O-EASTにて開催された。今、チェックしておきたい次世代のシーンの主役を集結させる「ツタロックDIG」。Vol.18はOpening ActとClosing Actも含めて13組ものバンドが出演。それぞれが存在感を示すためにエモーショナルなライブを披露したこの日のライブレポートをお送りする。今イベントはメインに当たるホールような広さを誇るMASSIVE STAGEと、その正面から右