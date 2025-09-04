プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 15:00〜15:25）。8月30日（土）、9月6日（土）の放送ゲストは、元AKB48の柏木由紀（かしわぎ・ゆき）さんです。この記事では、8月30日の模様をお届けします。 柏木由紀さん（右）とパーソナリティの丸山茂樹◆YouTubeのすっぴん動画が