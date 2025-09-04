◆第２５回サマーチャンピオン・Ｊｐｎ３（９月４日、佐賀競馬場・ダート１４００メートル、良）ハンデ戦で行われた短距離の短距離のダートグレード戦は１０頭（ＪＲＡ５頭、佐賀２、他地区３頭）で争われ、岩田望来騎手が騎乗し、単勝２番人気に支持されたＪＲＡのヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）が勝った。道中は前を見る形で進め、３番手で直線に向くと、しっかり脚を伸ばして差し