女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が、８月に渡米した息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんの近影を公開した。４日までにインスタグラムで「おはヨネスケＪＪに今日インスタに出す写真が無いから協力してとＬＩＮＥしたら、この写真がメッセージ無しで送られて来ました」とつづり、キッチンの前に立つ息子の姿をアップ。「加工して使ってます。（笑）ＪＪ有難う」と呼びかけた。金髪と茶髪の