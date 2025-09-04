◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（４日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡの桑原将志外野手が降雨中断から再開後、わずか１分で先制打を放った。試合前から降り続く雨が強まり、蝦名が四球で出塁した直後の３回２死一、二塁、午後６時４１分から試合が一時中断した。同７時３３分に同じ状況から試合が再開され、再開後最初の打者の桑原が同３４分に広島・高のチェンジアップに食らいつき、二塁走者・知野が生還する先制左前