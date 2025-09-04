現在公開中の劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』の本編映像3本が公開された。 参考：原菜乃華、『不思議の国でアリスと』誕生日サプライズに感激「最高の22歳になりそうです」 1865年にルイス・キャロルが生み出し、今もなお世界中で読み継がれている『不思議の国のアリス』を日本で初めて劇場アニメーション化した本作。原作の世界観を大切にしつつ、現代を生きる主人公のりせが、“不思議の