この秋、県内でクマの出没急増の恐れがあります。クマの主食とされるブナなどのドングリが県全体で凶作または不作であることが県の調査でわかりました。県はきょう、ツキノワグマ出没警報を出し、平野部でも厳重に警戒するよう呼びかけています。 こちらは先月下旬に立山町で撮影したドングリの林の様子です。秋のクマの出没を予測するため、県が行った、クマの餌となるドングリの実り具合の、詳しい調査結果がわかりました。