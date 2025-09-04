◇プロ野球セ・リーグ 巨人 - ヤクルト(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場)ヤクルトの村上宗隆選手が、この日2本目となる17号満塁ホームランを放ちました。初回に先制の2ランを放っていた村上選手は4回の第3打席。1アウト満塁のチャンスから、泉圭輔投手が外角高めへ投じた縦スライダーを完璧に捉えると、打球はライトスタンドへ突き刺さる第17号満塁ホームラン。セ・リーグのホームランランキングでも単独3位に浮上しました。ケガか