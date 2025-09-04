「巨人−ヤクルト」（４日、ぎふしん長良川球場）巨人が四回に一挙７失点と崩れた。先発の又木は四回途中でＫＯされた。初回に村上に２ランを被弾。二、三回は安打を浴びながら０点に抑えたが、四回、北村恵に左前打、中村悠に右中間二塁打、岩田に死球を与えて無死満塁。吉村を見逃し三振とし、１死を取ったところで阿部監督が交代を告げた。泉は浜田を三ゴロに打ち取ったかと思われたが、岡本がバウンドを合わせ切れず適