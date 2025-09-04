１分間最強を決める人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、ジョリーが４日、自身のＸを更新。ＹｏｕＴｕｂｅカメラマンへの給与の支払いが滞っていることを明かした。「残高−￥１２５００００」とし、「ＹｏｕＴｕｂｅカメラマンの給料までも未払いになってしまった。宮代君ホンマにごめん。だから今昼は現場、夜は格闘技の二刀流」と明かした。ジョリーは８月に「全てを失った