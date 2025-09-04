審議会 大分県内の最低賃金を巡って労使双方など関係者が出席した審議会が4日、大分市内で開かれました。その結果、県内では1035円が妥当だとして大分労働局に答申されました。 審議会 県内の最低賃金はこれまで全国平均の1055円よりもおよそ100円低い時給954円でした。 県内の最低賃金審議会の開催は4日で7回目でした。議論がなかなかまとまらず、9月にもつれこむほど長期化するのは異例のことでした。20