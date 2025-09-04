◇パ・リーグロッテー日本ハム（2025年9月4日ZOZOマリン）今季3勝目を狙ったロッテの2年目右腕・木村優人は6回5回8安打6失点で降板した。初回は3者凡退の立ち上がりも、2回1死で郡司に先制ソロを被弾。146キロの直球が甘く入ったところを捉えられた。続く山県に三塁線へのバント安打を許し、「長・短」の攻めで揺さぶられると、清宮幸の右中間二塁打で2点目を失った。3回にも先制・五十幡からの3連打に郡司、清宮幸