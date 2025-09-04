8月最終週の動員ランキングは、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が週末3日間で動員70万6000人、興収10億9500万円をあげて7週連続1位。公開7週目にいたっても二桁億の週末興収をキープし続けるという、前例のない完全試合的興行で夏休みシーズンを締め括った。8月31日までの公開45日間の動員は2110万2800人、興収は299億8300万円。つまり、現時点で興収300億を超えているわけだが、そのタイミングで