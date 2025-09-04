【ハノイ＝竹内駿平】在フィリピン日本大使館は４日、首都マニラで３日夜から４日未明にかけ、日本人が相次いで強盗被害に遭ったと明らかにした。大使館によると、３日夜、マニラ首都圏タギグ市で日本人４人が歩行中、２人が拳銃を突きつけられ、カバンを奪われた。４日未明には、マニラ首都圏マカティ市で、拳銃を突きつけられた日本人１人が、肩掛けカバンを奪われた。犯人はいずれもバイクで逃走した。マニラでは先月１５