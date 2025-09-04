JR西日本によりますと、きょう（4日）午後7時ごろ、JR宇野線の常山～八浜間で、列車が猪と接触したため、車両と線路を確認したということです。 【写真を見る】まだ現役宇野線213系車両 この影響で、JR宇野線の岡山～宇野間で、一部列車に約20分の遅れが出ています。