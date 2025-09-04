「もとまちユニオンそごう横浜店」では、ＰＢ商品を前面に展開する＝そごう横浜店京浜急行電鉄グループのスーパー「もとまちユニオン」は５日、そごう横浜店（横浜市西区）の地下２階食品売り場に旗艦店を開業する。地元企業と開発したプライベートブランド（ＰＢ）商品を中心に取りそろえる。 運営する京急ストアの小泉雅彦社長が４日、神奈川新聞に売り場を公開し、「横浜は京急沿線で最大のターミナル駅。旗艦店として