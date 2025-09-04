東京メトロは「メトロファミリーパーク in AYASE 2025」を、2025年11月23日(日・祝)に開催します。東京メトロ綾瀬車両基地を会場とする車両基地イベントで、2019年以来6年ぶりの開催となります。事前WEB申込制で参加を募り、一般抽選で10,000名を招待します。6年ぶりの開催、様々な企画を実施イベントでは「車両綱引き体験」や「子ども制服撮影会」、「車両撮影会」といった様々な企画を実施。そのほか、キッチンカーによる飲食コ