¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÃÏ°è³èÀ­²½¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢2017Ç¯3·î¤ËÈ¯Â­¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦STU48¤Ï¡¢³èÆ°9Ç¯ÌÜ¤Îº£²Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ4´ü¸¦µæÀ¸¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ8·î31Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö@JAM EXPO 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç18¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢°ì¿Í¤º¤Ä½çÈÖ¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¡£Âç¤­¤ÊÀ¼¤Ç¥Ï¥­¥Ï¥­¤È°§»¢¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â