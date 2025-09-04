日本の劇団 第三劇『その鉄塔に男たちはいるという』撮影：白根美恵 日本の劇団 第三劇『その鉄塔に男たちはいるという』が9月3日から新宿 THEATER BRATSで開幕した。 「日本の劇団」は、10年以上続く老舗劇団の劇団員からそれぞれ代表者一名が参加し、出演者全員劇団員のみで構成される企画。クオリティよりも集客率の高い役者を集めて上演する小・中劇場演目が増え、飽和状態になっている昨今の演劇界の中で、個人の集客力では