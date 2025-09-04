【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松村北斗（SixTONES）の主演で、新海誠の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』（2007年）を実写化した映画『秒速5センチメートル』の場面写真11点が一挙公開された。 ■四季折々の情感あふれる場面写真が公開 1991年、小学生で出会い、互いの孤独にそっと手を差し伸べるようにして少しずつ心を通わせていた貴樹（上田悠斗）と明里（白山乃愛）。1997年、種子島