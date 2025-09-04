●ムービン・ストラテジック・キャリア 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月6日 事業内容：有料職業紹介事業 仮条件決定日：9月18日 想定発行価格：1990円 上場時発行済み株式数：810万株 公募：5万株 売り出し：197万5000株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限30万3700株 ブックビルディング期間：9月19日～25日 公開価格決定日：9月