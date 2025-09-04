2025年9月から、北海道発のベーカリーチェーン『ペンギンベーカリー』にて、全国60店舗達成を記念して『60店舗達成感謝キャンペーン』が開催中です。 画像：株式会社ペンギン 2016年6月に北海道・恵庭市で誕生した『ペンギンベーカリー』。2025年8月29日（金）にオープンした『ペンギンベーカリー名張桔梗が丘店』でついに全国60店舗を達成！ それを記念し