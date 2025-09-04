2025年9月3日、台湾メディア・自由時報は、中国人の7割が自国を強くなったと認識し、米国を友人とみなす人が17％にとどまったという世論調査の結果を報じた。記事は米国独立系シンクタンク「シカゴ・グローバル評議会」と「カーター・センター」が4〜6月に中国の成人1002人を対象として実施した世論調査の結果を紹介。約7割が軍事力や科学技術、経済力、文化的影響力により、中国は「世界で最も偉大な国の一つ」と回答しており、中