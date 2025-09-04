中国南部にある広東省深セン市の街角にこのほど、街の治安管理のため2体の人型ロボットが登場しました。中国では「城管」と呼ばれる都市部の治安要員は、主として街頭での無許可営業や違法駐車などを取り締まる要員です。毎晩7時になると、身長約1.5メートルのこれらのロボットはバックパックを背負い、深セン市竜崗区の街中に姿を現します。2体は青い横断幕を掲げながらパトロールし、道路を占拠して店を出す露店業者やそれらの露