◇大学ゴルフ第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグbyNIGITA第2日（2025年9月4日静岡県グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）1打差の3位から出た男子の田村軍馬（東北福祉大3年）がボギーなしの8バーディー、63で回って通算13アンダーまで伸ばし、男女ミックスで順位が決まる個人戦で首位に立った。前回個人戦2位で男子の小林翔音（日大2年）は68で回って通算6アンダー