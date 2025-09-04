４日午後４時頃、秋田県由利本荘市小栗山の田んぼで、同市の農業男性（６１）がクマ（体長約１メートル）に襲われ、頭や右腕などをかまれた。命に別条はないという。由利本荘署の発表によると、男性は１人で田んぼの見回りをしていたところ、クマに襲われたという。男性は帰宅して助けを求め、家族が１１９番した。県警によると、県内でのクマによる人身被害は今年９人目。