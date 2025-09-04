自民党の小泉進次郎農相は4日、党内の総裁選前倒し要求をけん制する形で一部議員に浮上している衆院解散論に疑義を呈した。「解散・総選挙を念頭に『解党的出直し』という言葉を使うことはない」と東京都内で記者団に述べた。