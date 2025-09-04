日本学生野球協会は４日、審査室会議を開き、大学３件、高校１４件の処分を決めた。高校では、広陵（広島）のコーチが部員に不適切な指導を行ったなどとして、３か月の謹慎となった。コーチは今年４月、寮の清掃時間に見回りをした際、廊下で騒いでいる２年生部員を発見。指導中、部員に約１分間、正座をさせたという。広陵は部内での暴力行為を巡り、今夏の全国高校野球選手権で１回戦突破後に出場を辞退。その後、１、２年生