【モデルプレス＝2025/09/04】4人組ガールズグループの＠onefiveが、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスでは＠onefiveにインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について明かしてもらった。【写真】「アルプス一万尺」のメロディー話題・アミューズ×avexのガールズユニット◆＠onefive、