お笑い芸人・宮川大輔が、4日にインスタグラムを更新し、懐かしの番組で共演したお笑い芸人、女優との3ショットを公開し、ファンを喜ばせた。【写真】なぜか全員白目！『ガンミ!!』MCメンバーの飲み会！宮川は「3年ぶりくらいに飲みましたわ」とつづり、小籔千豊、中村アンとの3ショットを公開している。この3人と言えば、2013年から2015年にかけて放送された『噂の現場直行ドキュメン ガンミ!!』（TBS系）のレギュラーメン