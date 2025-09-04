「中日−阪神」（４日、バンテリンドーム）来日初先発のニック・ネルソン投手は３回１安打無失点。リードを保って、四回からリリーフに勝利を託した。初回と二回はともに三者凡退で、安定した投球内容。三回は先頭のチェイビスへ死球を与えると、石伊に右前打、岡林に四球で１死満塁のピンチを迎える。ここから、田中を二飛、上林を中飛に打ち取って無失点で切り抜けると、パンとグラブを打ち鳴らしてからベンチへ向かった。